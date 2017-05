Wasserspringen: DSV mit Hausding, aber ohne Klein zur EM

erschienen am 29.05.2017



Der Olympia-Dritte Patrick Hausding führt das Aufgebot der deutschen Wasserspringer bei der EM in Kiew an. Neben dem Rekord-Europameister nominierte Bundestrainer Lutz Buschkow elf weitere Athleten für die kontinentalen Titelkämpfe vom 12. bis 18. Juni. Sie sind eine wichtige Standortbestimmung für die einen Monat später stattfindende WM im ungarischen Budapest.

Nicht im Aufgebot steht Ex-Weltmeister Sascha Klein, der auch schon die DM in Aachen ausgelassen hatte. Ob der Dresdner, der seine Karriere unmittelbar nach den Olympischen Spielen wegen der lukrativen Weltserie noch nicht beendet hatte, bei der WM starten wird, ist offen. "Wir sind in Gesprächen. Wir versuchen alles, damit das klappt", sagte Bundestrainer Buschkow dem SID.

In der 19-jährigen Saskia Oettinghaus (Rostock) und dem erst 16-jährigen Lou Massenberg (Berlin) werden in Kiew zwei deutsche Nachwuchshoffnungen ihre Premiere bei einer großen internationalen Meisterschaft feiern. "Wir befinden uns nach Olympia im Umbruch, deswegen muss man die Erwartungshaltung ein wenig zurückschrauben", sagte Buschkow: "Aber wir wollen mit Medaillen von der EM zurückkommen." - Das EM-Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV)in der Übersicht:

Frauen (7): Maria Kurjo, Christina Wassen, Elena Wassen (alle Berlin), Tina Punzel, Louisa Stawczynski (beide Dresden), Friederike Freyer (Leipzig), Saskia Oettinghaus (Rostock)

Männer (5): Patrick Hausding, Lou Massenberg (beide Berlin), Timo Barthel (Dresden), Stephan Feck (Leipzig), Florian Fandler (Halle)