Watzke kritisiert Schiedsrichter Brand: "Unfassbar!"

erschienen am 16.12.2016



Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat den Schiedsrichter Benjamin Brand nach dem 2:2 (1:2) im Bundesliga-Spiel bei 1899 Hoffenheim am Freitagabend scharf kritisiert. "Ich rege mich sehr über diese beiden unfassbaren Fehlentscheidungen in der ersten Halbzeit auf", schimpfte Watzke im Sky-Interview.

Hoffenheims Torjäger Sandro Wagner hatte sich vor dem 2:1 in der 20. Minute mit einem Schubser Platz verschafft. "Das war ein Foul", räumte Wagner ein. Marco Reus Gelb-Rot (41.) zu zeigen, war ebenfalls ein Fehler - der BVB-Star war von seinem Gegenspieler Nadiem Amiri am Trikot gehalten worden.

"Das ist unfassbar, unglaublich, das sind eklatante Fehlentscheidungen - so eine Schiedsrichterleistung", sagte Watzke: "Der zieht eine Minute lang am Trikot, und dann sieht Marco Gelb-Rot!"