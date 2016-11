Watzke sieht Wachstumspotenzial beim BVB

erschienen am 21.11.2016



Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sieht noch großes Wachstumspotenzial. "Da sind erhebliche Steigerungen möglich, unter anderem durch den neuen TV-Vertrag", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag während der Aktionärsversammlung der KGaA. Er wolle nicht zu viel versprechen, stellte aber einen zusätzlichen "mittleren achtstelligen Millionenbetrag" in Aussicht. Auch die Auslandsvermarktung des BVB biete Spielraum.

Dabei hatte der BVB bereits Rekordzahlen präsentiert. 386 Millionen Euro für die Saison 2015/16 bedeuten einen Rekordumsatz, der Gewinn liegt bei 29,4 Millionen. Als Dividende schüttet der BVB sechs Cent je Aktie aus. Der Rest wird laut Watzke für Investitionen benötigt.

Mit mehr als 145.000 Mitgliedern ist die Borussia der viertgrößte Verein der Welt, in Deutschland die Nummer zwei hinter Bayern München. "Die Blauen haben wir abgehängt", sagte Watzke mit einem Seitenhieb auf Schalke 04, "und die werden uns auch nie mehr erreichen."