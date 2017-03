Wegen Auswärtsmisere: Dardai ändert Taktik gegen Köln

erschienen am 16.03.2017



Trainer Pal Dardai will mit einer veränderten Taktik am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln die Auswärtsmisere des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beenden. "Wir werden etwas anders machen, mal sehen ob das funktioniert. Auswärts sind wir bislang nicht so gut, irgendwann muss sich das ändern", sagte der Ungar an seinem 41. Geburtstag am Donnerstag.

Von Hertha-Manager Michael Preetz bekam Dardai zum Geburtstag eine Flasche Wein geschenkt. "Die ist so groß, die muss ich teilen", sagte Dardai: "Ich habe mir von meiner Frau mein Lieblingsessen gewünscht, und dass alle meine drei Söhne zum Essen kommen."

Personell kann Dardai im Spiel in Köln auf die verletzten Julian Schieber, Ondrej Duda und Fabian Lustenberger nicht zurückgreifen. Mitchell Weiser, der von einem Tritt des Dortmunders Ousmane Dembélé am vergangenen Samstag eine Blessur davongetragen hatte, trainiert dagegen wieder. Einen Startelf-Einsatz des lange Zeit am Rücken verletzten Flügelspielers schloss Dardai aber aus.