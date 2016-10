Wegen Matchball-Spiel der Baseballer: Cleveland Cavaliers verschieben NBA-Spiel





Für Clevelands mögliche Meister-Party macht sogar der amtierende NBA-Champion Platz: Vor dem zweiten Matchball-Spiel der Cleveland Indians in der Major League Baseball (MLB) am Dienstag haben die Basketballer der Cleveland Cavaliers den Start ihrer eigenen Partie verschoben, um eine zeitliche Überschneidung zu vermeiden. "Wir haben hart gekämpftVor dem zweiten Matchball-Spiel der Cleveland Indians in der Major League Baseball (MLB) am Dienstag haben die Basketballer der Cleveland Cavaliers den Start ihrer eigenen Partie verschoben, um eine zeitliche Überschneidung zu vermeiden., um das Spiel verlegen zu können", twitterte Cavs-Besitzer Dan Gilbert: "Es soll niemand hin- und hergerissen sein."

Das NBA-Team um Superstar LeBron James hätte eigentlich ab 19.00 Uhr Ortszeit in der heimischen Quicken Loans Arena gegen die Houston Rockets antreten sollen. Um 20.00 Uhr startet im benachbarten "Progressive field" das möglicherweise vorentscheidende Spiel sechs der MLB-Finalserie zwischen den Indians und den Chicago Cubs. Nun beginnen die Cavs bereits eine Stunde früher. "Das Spiel sollte pünktlich zum zweiten Inning beendet sein. Wir können es kaum erwarten, Indians", schrieb Klubboss Gilbert.

Die Indians können am Dienstag im eigenen Stadion den ersten Titel seit 1948 klar machen. In der best-of-seven-Serie führt der zweimalige Meister mit 3:2, vergab am Sonntag jedoch den ersten Matchball durch eine 2:3-Niederlage bei den Cubs. Von den bislang 34 Mannschaften, die in der finalen Serie der Saison mit 3:1 vorne lagen, holten 29 auch den Titel. Im Vorjahr hatte Cleveland die erste NBA-Meisterschaft der Cavaliers bejubelt.