Wegen Prüfung: Hendrich reist vorzeitig aus den USA ab

erschienen am 05.03.2017



Die Fußball-Olympiasiegerinnen müssen zum Abschluss beim SheBelieves Cup in den USA ohne Kathrin Hendrich auskommen. Die Verteidigerin vom 1. FFC Frankfurt tritt am Sonntag wie vorab mit Bundestrainerin Steffi Jones abgesprochen die Rückreise nach Deutschland an. Die 24 Jahre alte Studentin der Bildungswissenschaften legt in den nächsten Tagen eine wichtige Prüfung ab.

Die DFB-Frauen reisen einen Tag nach dem 0:0 gegen Frankreich von New Jersey weiter nach Washington D.C., wo das Team am Dienstag (22.00 Uhr/Sport1) zum Abschluss auf England trifft.