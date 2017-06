Weihrauch wechselt von Würzburg nach Bielefeld

erschienen am 09.06.2017



Angreifer Patrick Weihrauch wechselt von den Würzburger Kickers zum Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld. Der 23-Jährige, der aus der Jugend von Bayern München stammt, erhält bei den Ostwestfalen einen Dreijahresvertrag. In der abgelaufenen Saison lief der frühere Junioren-Nationalspieler 20-mal für Absteiger Würzburg in der 2. Liga auf (je zwei Tore und Vorlagen). Weihrauch ist der erste Neuzugang der Arminen.