Wellinger in Sapporo zur Halbzeit Zweiter - Kot führt

erschienen am 11.02.2017



Andreas Wellinger (Ruhpolding) kämpft beim Skisprung-Weltcup in Sapporo um den Sieg. Der 21-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang von der Okurayama-Schanze mit einem Sprung auf 139,0 m und 130,2 Punkten auf Platz zwei. Vor Wellinger, der zuletzt in sechs Springen fünfmal das Podest erreicht hatte, liegt nur der Pole Maciej Kot (133,3), der bei schlechteren Bedingungen ebenfalls 139,0 m sprang.

Dritter ist Sloweniens wiedererstarkter Topstar Peter Prevc (129,5 Punkte), der mit einem Sprung auf 143,0 m nur einen halben Meter unter dem Schanzenrekord des Norwegers Anders Fannemel aus dem Vorjahr blieb. Sein Bruder Domen schied nach einem Hüpfer auf 97,0 m als 50. und Letzter aus.

Zweitbester Deutscher ist Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Platz fünf (122,6), Richard Freitag (Aue) liegt als Achter (116,0) ebenfalls noch unter den Top 10. Karl Geiger (Oberstdorf) geht als 24. (95,0) in den Final-Durchgang, den Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) hingegen als 40. (83,1) klar verpasste.