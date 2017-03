Wellinger weiter auf der Erfolgswelle

Wieder Silber, wieder hieß Stefan Kraft der Sieger. Dank der besseren Haltungsnoten holte der Salzburger sein zweites Gold. Für Sachsen war es kein guter Tag: Richard Freitag und Langläuferin Katharina Hennig waren enttäuscht.

Von Thomas Prenzel (mit dpa)

erschienen am 02.03.2017



Lahti. Skisprung-Ass Andreas Wellinger grinste nach seinem neuerlichen Medaillen-Coup über beide Ohren. Mit Silber auf der Großschanze hinter Doppel-Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich stockte Wellinger die Rekordbilanz des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei den Titelkämpfen in Lahti auf zehn Medaillen (5 Gold, 3 Silber, 2 Bronze) auf. "Dass es so ausgeht, hätte ich vor der WM nie im Leben geglaubt", jubelte der 21-Jährige über sein drittes Edelmetall.

Nach einem neuerlichen Galaauftritt verpasste der Team-Olympiasieger mit Sprüngen auf 127,5 und 129 Meter nur um 1,3 Punkte die Goldmedaille, die ihm wie schon auf dem kleinen Bakken Kraft vor der Nase wegschnappte. Nachtrauern wollte Wellinger dem Titel aber nicht. "Wenn man seinen eigenen Namen hört, auf das Podest draufdarf und weiß, es ist Silber - das ist ohne Worte", schilderte er seine Gefühle nach dem Skisprungkrimi. "Es ist einfach nur geil, wenn man dort steht." Allerdings wollte sich der Ruhpoldinger am nächsten Tag die Flüge noch einmal im Video anschauen und analysieren, warum sein Dauerrivale aus Österreich drei Haltungspunkte mehr bekommen hat. In der Addition der Weiten lag Wellinger mit 1,5 Metern vorn. "Ich kann meine langen Beine am Schanzentisch gut einsetzen, fliege unten dafür etwas höher zur Landung. Vielleicht sieht mein Telemark deshalb etwas steifer aus als bei Stefan", mutmaßte Wellinger.

Kraft trat mit zwei Versuchen auf 127,5 Meter die Nachfolge des verletzt fehlenden Severin Freund an und krönte sich erst zum fünften Doppel-Weltmeister im Skispringen. Bronze ging an den Polen Piotr Zyla. "Andi ist megastark gesprungen, es war sehr eng", lobte Kraft.

Allerdings stand Wellinger an diesem Abend allein auf weiter Flur. Markus Eisenbichler als 13., Stephan Leyhe auf Rang 16 und Richard Freitag als 19. verfehlten klar die Top Ten. Dies schmälerte ein wenig die Hoffnungen auf eine weitere Medaille in der Mannschafts-entscheidung. "Mut hat das nicht gemacht", stellte Bundestrainer Werner Schuster fest und klammerte seinen Vorflieger aus: "Wie er mit 21 Jahren immer wieder im zweiten Sprung da oben sitzt und die Nerven behält, das ist schon klasse."

Sorgenkind bleibt Richard Freitag. Der Sachse sackte im zweiten Versuch regelrecht ab, landete bei 115,5 Metern und blieb etwas ratlos zurück: "Es fehlt momentan die Fähigkeit, etwas zu korrigieren. Ich spüre den Fehler nicht so, wie es sein sollte", wollte der 25-Jährige seine Flüge noch einmal in der Kamera studieren. Ursprünglich sollten sich heute im Training nur noch Leyhe und Karl Geiger um den vierten Platz im Team bewerben. Das wollte sich Schuster neu überlegen.

Ein schwacher Trost war es für Freitag und Co., dass auch die Norweger und Slowenen weiter auf eine Medaille warten. 0,5 Zähler lag der Viertplatzierte Andreas Stjernen hinter Zyla. Und nur ein Meter fehlte Wellinger zum ganz großen Wurf. Doch der Süddeutsche schien wohltuend nicht zu hadern mit dem knappen Ausgang: "Es war doch ein spannender Wettkampf."

Bundestrainer: Richard Freitag fehlt die Dynamik Werner Schuster und sein Team holten im dritten Wettbewerb die vierte Medaille. Mit dem Bundestrainer sprach Thomas Prenzel. Freie Presse: Glückwunsch. So knapp geht ein Großschanzenspringen selten aus, oder? Werner Schuster: Ja, die ersten vier liegen innerhalb 3,2 Punkten. Klar wäre es schön gewesen, wenn es sich mal zu unseren Gunsten gedreht hätte. Aber das muss man akzeptieren, so ist der Sport. Das Dauerduell von Kraft und Wellinger ist über die Haltungsnoten entschieden worden. Zu Recht? Zuerst dachte ich, der Wertungsrichter hat gemeint, jetzt kommt mit Kraft der letzte Springer, da muss ich langsam mal eine 19,5 verteilen. Aber Spaß beiseite: Stefan Kraft ist schon einer, der setzt in allen Lebenslagen den Telemark. Es wäre vermessen, sich bei Silber zu beschweren. Warum klappt es bei Richard Freitag nicht wie erhofft? Er hechelt so ein bisschen seiner Technik hinterher. Eigentlich ist er ja ein guter Abspringer. Aber ihm fehlt momentan die Dynamik. Was bedeutet das für das Teamspringen am Samstag? Das werden wir in Ruhe beraten. Egal wer springt: Wenn wir den zweiten Durchgang so bescheiden weglassen - Andreas einmal ausgenommen -, schaffen wir es nicht aufs Podest.

Losgerannt, als gäbe es kein morgen Katharina Hennig nach Staffelplatz sechs untröstlich - Skilangläufern droht dritte medaillenlose WM in Serie So strahlend die WM für Katharina Hennig mit Rang elf im Skiathlon begonnen hatte, so untröstlich endete das Abenteuer für das Küken der deutschen Langlaufdamen in Lahti. Kreidebleich stand die 20 Jahre alte Startläuferin der am Ende sechstplatzierten Staffel im Ziel und kämpfte mit ihren Tränen. "Mir tut es leid für die Mädels", wiederholte die Erzgebirgerin mehrmals. "Die Kowalczyk ist losgerannt, als gäbe es kein morgen. Da hab ich mich wohl übernommen. Mir fehlt da vielleicht noch die Coolness, um einfach mein Ding zu laufen", sagte Katharina Hennig. Was nachvollziehbar ist, denn der Druck ist bei einer WM höher als in einem Weltcuprennen. Nicht zuletzt droht den deutschen Langläufern die dritte WM nach 2013 und 2015 ohne Medaille. Zwar gibt es noch drei theoretische Chancen bis zum Sonntag, doch die größte Hoffnung setzten die Trainer zweifellos auf diese Damenstaffel. In der zweiten 2,5-km-Runde brach die Oberwiesenthalerin im weichen Pappschnee ein, wechselte mit 1:07 Minuten Rückstand auf die Norwegerinnen mit Startläuferin Maiken Caspersen Falla. Steffi Böhler, mit 36 Jahren die Erfahrenheit in Person, konnte das Leid ihrer Vorläuferin genau nachfühlen. "Das war ein riesenabartiges Tempo von der Polin. Wenn du dann merkst, dass du nicht hinterherkommst, ist es wie eine Lähmung im Körper", beschrieb sie das sportliche Drama. Dass Hennig ihrer Verantwortung dann doch nicht gewachsen war, ist eine wertvolle, wenn auch sehr schmerzliche Erfahrung. Heimtrainer Janko Neuber verteidigte die Maßnahme, die Jüngste und Unerfahrenste auf die wichtige Startposition zu stellen. "Klar kann man hinterher immer schlau reden. Wir haben das im Trainerteam gemeinsam so entschieden. ,Katha' hat diese Position auch schon sehr, sehr gut bewältigt", verwies der Coach auf die Weltcupstaffel im Januar in Ulricehamn. Dort war die deutsche Staffel in der gleichen Reihenfolge wie gestern, nur mit Victoria Carl an Position drei für Nicole Fessel, gelaufen und am Ende auf Rang zwei gelandet. In La Clusaz sprang Mitte Dezember Weltcuprang fünf heraus, mit Hennig an der zweiten Position. Die Sächsin selbst sagte, dass sie die Startposition mag. "Der Kampf Frau gegen Frau liegt mir eigentlich", erzählte die Sportsoldatin traurig. Letztlich war es ein schwacher Trost für alle, dass es auch ohne den Einbruch der jungen Erzgebirgerin "nicht für eine Medaille gereicht hätte", wie Neuber bemerkte. Auch Schlussläuferin Sandra Ringwald schöpfte ihr Vermögen nicht aus. Das bekam Katharina Hennig nur am Rande mit. Total enttäuscht stellte sie sich den Fragen der Reporter, wollte aber nur noch weg. "Mir ist grad nicht so gut", sagte sie und ging davon. Steffi Böhler folgte ihr später mit den Worten: "Ich glaub, die ,Katha' braucht uns jetzt." (tp)

Frenzel/Rydzek bilden Duo Für den Teamsprint der Kombinierer hat Cheftrainer Hermann Weinbuch den Oberwiesenthaler Eric Frenzel neben dem Dreifach-Weltmeister Johannes Rydzek aufgestellt. In der Langlaufstaffel der Herren haben sich die Trainer für Thomas Bing, Jonas Dobler, Florian Notz und Lucas Bögl entschieden. Damit bleibt für den nachnominierten Hannes Dotzler nur die Reservistenrolle. (tp)