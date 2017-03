Wellinger zur Halbzeit in Oslo in Führung

erschienen am 12.03.2017



Der zweifache Vize-Weltmeister Andreas Wellinger greift beim Skisprung-Weltcup in Oslo nach seinem dritten Karriere-Sieg. Der 21-Jährige sprang auf dem Holmenkollbakken trotz schwieriger Windbedingungen 133,5 m weit und liegt mit 135,0 Punkten nach dem ersten Durchgang in Führung.

Zweiter ist Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft (133,3 Punkte), der als einziger Konkurrent nur geringen Rückstand hat. Daiki Ito (Japan) liegt mit 123,0 Punkten schon deutlich zurück auf Platz drei.

Der WM-Dritte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) ist mit 125,5 m und 120,4 Punkten Sechster. Die weiteren deutschen Springer haben nichts mehr mit dem Kampf um eine Spitzenplatzierung zu tun. Richard Freitag (Aue) liegt nach einem Sprung auf 122,0 m mit 112,9 Punkten auf Platz zwölf.

Stephan Leyhe (Willingen) kam mit 107,7 Punkten (120,5 m) auf Platz 20. Karl Geiger (Oberstdorf) liegt mit 96,0 Punkten (114,5) auf dem 29. Rang. Ausgeschieden ist Team-Olympiasieger Andreas Wank (Hinterzarten) auf Platz 47.

Wellinger hatte am Freitag die Qualifikation gewonnen und damit die die erste Führung der neugeschaffenen "Raw Air"-Wertung geholt. Im Team-Wettkampf am Samstag, dessen Einzel-Ergebnisse in die Gesamtwertung einflossen, verlor Wellinger trotz des zweiten Platzes der DSV-Adler die Spitzenposition aber wieder. In Oslo sowie in Lillehammer, Trondheim und Vikersund finden bis zum 18. März 16 Wertungssprünge binnen zehn Tagen statt.