Weltcup-Finale: Rebensburg verpasst Podest als Vierte knapp

erschienen am 19.03.2017



Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat im letzten Rennen eines für sie schwachen Winters erneut eine kleine Enttäuschung erlebt. Die 27-Jährige aus Kreuth am Tegernsee verpasste das Siegerpodest im Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Aspen/US-Bundesstaat Colorado als Vierte denkbar knapp. Von Platz drei trennten sie nur 0,05 Sekunden, Siegerin Federica Brignone (Italien) war 1,53 Sekunden schneller als Rebensburg.

Sofia Goggia (1,44 Sekunden zurück) und Marta Bassino (1,47) komplettierten einen italienischen Dreifachtriumph. Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich) sicherte sich mit Platz fünf (+1,83) zum ersten Mal die kleine Kristallkugel der Saisonbesten im Riesenslalom.

Für Rebensburg blieb es damit bei zwei Fahrten aufs "Stockerl" in diesem Weltcup-Winter, dessen Auftakt in Sölden sie wegen ihrer Knieverletzung verpasst hatte. Weniger häufig hatte sie zuletzt vor sieben Jahren auf dem Podium gestanden, als sie zum ersten Mal unter den Top 3 gelandet war. Im vergangenen Jahr waren es noch acht Podestplätze, darunter drei Siege.