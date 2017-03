Weltcup-Finale: Vlhova bezwingt Slalom-Königin Shiffrin

erschienen am 18.03.2017



Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin hat sich in ihrem ersten Rennen als Gesamtweltcupsiegerin mit Platz zwei begnügen müssen. Die Slalom-Olympiasiegerin und dreimalige Weltmeisterin aus den USA konnte beim Weltcup-Finale in Aspen in ihrer Spezialdisziplin nicht mit der Slowakin Petra Vlhova mithalten. Die WM-Vierte sicherte sich ihren zweiten Weltcup-Sieg mit einem Vorsprung von 0,24 Sekunden auf Dominatorin Shiffrin. Dritte wurde Frida Hansdotter aus Schweden (0,35 Sekunden zurück).

Weil Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec (Slowenien), Shiffrins letzte verbliebene Rivalin im Kampf um den Gesamtweltcup, auf das Rennen verzichtet hatte, war der 22-Jährigen die große Kristallkugel bereits am Freitagabend sicher. "Das war immer mein großes Ziel, mein großer Traum", sagte sie über den Gesamtsieg, "es ist wunderbar, dass es jetzt geklappt hat." Die Slalom-Kugel hatte Shiffrin ebenfalls bereits zuvor klar gemacht.

Eine gute Leistung zeigte erneut Marina Wallner (Inzell/+2,24 Sekunden), die mit zweitbester Laufzeit hinter Vlhova im Finale noch auf Rang zehn fuhr. Christina Geiger (Oberstdorf/+2,27) und Lena Dürr (Germering/+3,00) belegten die Plätze elf und 15, womit sie ebenfalls Weltcup-Punkte sammelten.