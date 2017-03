Weltcup in Neu Delhi: Bronze für Skeries mit Sportpistole

erschienen am 01.03.2017



Debütantin Michelle Skeries hat beim Weltcup der Sportschützen in Indiens Hauptstadt Neu Delhi für den zweiten deutschen Podestplatz gesorgt. Die 20-Jährige aus Ronneburg belegte im Wettbewerb mit der Sportpistole den dritten Platz. Es war ihr erster Weltcup-Auftritt im Frauen-Bereich. Doreen Vennekamp (Frankfurt/oder) belegte den fünften Rang. Der Sieg ging an Naphaswan Yangpaiboon (Thailand) vor der Chinesin Jingjing Zhang.

Zuvor war Eva Rösken (Ehrenkirchen) im Kleinkaliber-Dreistellungskampf ebenfalls Dritte geworden.