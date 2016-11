Weltcupfinale der Segler 2018 in Kiel

erschienen am 10.11.2016



Die traditionsreiche Kieler Woche steht 2018 wieder im Weltcup-Kalender des olympischen Segelsports. Die Veranstalter erhielten den Zuschlag für das Finale der internationalen Serie in zwei Jahren und schaffen nach dem Verlust des Weltcup-Status 2013 damit die Rückkehr auf die große Bühne. "Das Finale des Sailing World Cups in Kiel wird der Höhepunkt im weltweiten Segelsport sein zwischen den Olympischen Spielen von Rio und Tokio", sagte Dirk Ramhorst, Organisationsleiter der Kieler-Woche-Regatten.

Nach einer kurzen Serie in 2017 wird der Segel-Weltcup zukünftig von Oktober bis zum Juni/Juli des Folgejahres ausgetragen - mit drei Events sowie dem Finale im Juni/Juli. Kiel wird die besten Segler der Olympiaklassen vom 20. bis 24. Juni 2018 präsentieren. 2017 wird das Finale in Santander/Spanien ausgetragen.