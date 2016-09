Weltmeister Marco Koch siegt bei Kurzbahn-Weltcup in Moskau

erschienen am 03.09.2016



Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat beim Kurzbahn-Weltcup in Moskau seinen nächsten Sieg gefeiert. Der 26-Jährige aus Darmstadt blieb am Samstag auf seiner Paradestrecke 200 m Brust in 2:01,94 Minuten nur knapp über seiner am Dienstag in Berlin aufgestellten Weltjahresbestzeit von 2:01,92. Über 400 m Lagen schwamm Koch hinter Philip Heintz (Heidelberg/4:07,01) und Hiromasa Fujimori (Japan/ 4:04,04) auf Rang drei (4:09,26).

Heintz wurde auch über 200 m Schmetterling Zweiter und musste sich in 1:52,52 nur Superstar Chad le Clos (Südafrika/1:49,10) geschlagen geben. Dritter wurde Heintz über 100 m Lagen in 52,19 Sekunden hinter Fujimori (51,78) und Wladimir Morosow aus Russland (51,03). Ebenfalls Rang drei holte Poul Zellmann (Essen/3:44,54) über 400 m Freistil hinter Sieger und Vizeweltmeister James Guy (Großbritannien/3:40,70).