Weltmeisterin Jepchirchir verbessert Weltrekord im Halbmarathon

erschienen am 10.02.2017



Kenias Weltmeisterin Peres Jepchirchir hat den Weltrekord im Halbmarathon gebrochen. In Ra's al-Chaima/Vereinigte Arabische Emirate lief die 23-Jährige am Freitag über die knapp 21,1 km 65:06 Minuten und blieb damit drei Sekunden unter den zwei Jahre alten Bestmarke ihrer Landsfrau Florence Kiplagat.

Jepchirchir verbesserte ihre persönliche Bestleistung um 1:33 Minuten, auf dem Weg zum Weltrekord erzielte sie zudem eine weitere Weltbestmarke: Die ersten 20 km legte sie in 61:40 Minuten zurück, der besten je in einem Mixed-Rennen erzielten Zeit. Die alte Bestmarke hatte ebenfalls Kiplagat mit 61:54 Minuten gehalten.

Zweite in Ra's al-Chaima wurde die dreimalige New-York-Siegerin Mary Keitany (65:13), als Dritte machte Joyciline Jepkosgei (66:08) den kenianischen Dreifach-Sieg perfekt.

Bei den Männern ging der Sieg durch Bedan Karoki (59:10) ebenfalls nach Kenia, der Weltrekord von Zersenay Tadese (Eritrea/58:23) geriet nicht in Gefahr.