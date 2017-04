Werder Bremen an Selke-Rückkehr aus Leipzig interessiert

erschienen am 25.04.2017



Bremen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist an einer Rückkehr von Stürmer Davie Selke von RB Leipzig interessiert. «Wir haben uns getroffen und über seine Situation gesprochen», sagte Werder-Manager Frank Baumann am Dienstag dem «Weser-Kurier». «RB ist über unser Interesse informiert. Es ist insgesamt finanziell eine große Herausforderung - wir prüfen, ob das möglich ist.»

Selke war vor knapp zwei Jahren von Bremen zum damaligen Zweitligisten RB Leipzig gewechselt. In der laufenden Saison kam der 22 Jahre alte Angreifer für Leipzig nur zu 17 Einsätzen, die meisten davon als Einwechselspieler, und schoss lediglich zwei Tore. Für Werder hatte Selke zwischen Januar 2013 und Mai 2015 33 Spiele absolviert und neun Tore geschossen.