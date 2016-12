Werder-Keeper Drobny gegen Hertha wohl dabei

erschienen am 08.12.2016



Trainer Alexander Nouri (37) von Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC wohl mit Torhüter Jaroslav Drobny planen. Der 37-Jährige hatte zuletzt mit Wadenproblemen pausiert, am Donnerstag stand der Tscheche allerdings wieder auf dem Trainingsplatz. Die Verletzung hatte Drobny am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt (2:1) schon früh im Spiel erlitten, aber trotzdem durchgespielt.