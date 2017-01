Werder: Kruse nach Autounfall unverletzt

erschienen am 12.01.2017



Angreifer Max Kruse (28) vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat in der Nacht zum Donnerstag einen Autounfall unverletzt überstanden. Das bestätigten die Hanseaten auf SID-Anfrage. Kruse konnte nach dem Vorfall auch wie geplant am Mannschaftstraining des Tabellen-15. teilnehmen. Andere Verkehrsteilnehmer sollen an dem Unfall nicht beteiligt gewesen sein. Werders Sportchef Frank Baumann will sich am Nachmittag zu den Geschehnissen äußern.