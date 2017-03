Werder-Torjäger Kruse zurück im Mannschaftstraining

erschienen am 24.03.2017



Acht Tage vor dem Bundesliga-Gastspiel von Werder Bremen am 1. April (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg ist Torjäger Max Kruse wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel hatte der 29-Jährige beim 3:0-Erfolg der Hanseaten am vergangenen Wochenende im Weserstadion gegen Bundesliga-Neuling RB Leipzig nicht eingesetzt werden können.