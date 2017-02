Werders Delaney: Filmriss nach Zusammenprall

erschienen am 21.02.2017



Werder Bremens Mittelfeldspieler Thomas Delaney hat durch seinen schweren Zusammenprall mit Jhon Córdoba beim 2:0-Sieg bei Mainz 05 einen Filmriss erlitten. "Ich weiß nichts mehr. Nur an mein Tor kann ich mich Gott sei Dank noch erinnern", sagte der 25-Jährige der Fußball Bild, nachdem er am Montag nach Bremen zurückgekehrt war.

Ob Delaney trotz einer Gehirnerschütterung und Frakturen im Jochbein und Orbitaboden im Kellerduell am Freitag beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/Sky) mit einer Maske auflaufen kann, ist derzeit noch unklar. "Ob und wie lange ich ausfalle, kann ich überhaupt nicht sagen", meinte Delaney: "Das muss erst mit den Ärzten hier abgesprochen werden."

Werder muss im defensiven Mittelfeld schon auf Kapitän Clemens Fritz verzichten, der sich in Mainz seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte.