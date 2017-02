Werner für Hasenhüttl "momentan bester deutscher Stürmer"

erschienen am 17.02.2017



Trainer Ralph Hasenhüttl von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Angreifer Timo Werner in höchsten Tönen gelobt. Auf die Frage, wer für ihn derzeit der beste deutsche Stürmer sei, antwortete der Österreicher in der Bild: "Der, der die meisten Tore im Moment geschossen hat." Werner ist derzeit mit elf Treffern in 19 Spielen der erfolgreichste deutsche Angreifer.

"Ich finde auch, dass Timo Qualitäten hat, die außergewöhnlich sind. Er ist schon einer, der sieht, wo was abfällt, und die Räume nutzt", sagte Hasenhüttl weiter.

Spitzenreiter Bayern München will Leipzigs Trainer trotz des Sieben-Punkte-Vorsprungs noch nicht zur erfolgreichen Titelverteidigung gratulieren. "Nein! Denn es sind noch 14 Spiele, und wenn man gesehen hat, wie die Bayern gegen Ingolstadt gejubelt haben, weiß man, dass es für sie auch ein hartes Stück Arbeit war."

Nachdem einige Punktprämien in der Vergangenheit aufgelaufen waren, hat sich Hasenhüttl selbst ein besonderes Geschenk gemacht. "Ich habe mir jetzt einen Traum erfüllt und einen Flügel gekauft. Ich spiele abends oft zum Abschalten", verriet der Hobbypianist.