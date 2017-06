Werth ohne Weihegold bei DM in Balve

erschienen am 07.06.2017



Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) muss bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Balve auf ihr Paradepferd Weihegold verzichten. Die zwölfjährige Stute leidet an einer Infektion. Stattdessen geht die 47-Jährige mit Emilio an den Start.

"Das ist unheimlich schade und klar bin ich traurig, dass ich Weihegold nicht in Balve reiten kann", sagte Werth in einem Statement des Verbandes FN: "Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass es sich nur um eine harmlose Phlegmone handelt."