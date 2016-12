Westbrook jagt Jordan-Rekord: Fünftes Triple-Double in Folge

erschienen am 05.12.2016



Russell Westbrook macht Jagd auf den Rekord von Basketball-Legende Michael Jordan: Der 28-Jährige erzielte beim 101:92-Erfolg der Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die New Orleans Pelicans sein fünftes Triple-Double nacheinander. Jordan hatte dieses Kunststück 1989 gar siebenmal in Folge geschafft.

Westbrook war gegen die Pelicans mit 28 Punkten, 17 Rebounds und 12 Assists der überragende Spieler der Thunder, die die Northwest Division mit 13:8-Siegen anführen. "Meiner Meinung nach ist der beste Spieler der NBA", sagte New-Orleans-Coach Alvin Gentry anerkennend, "es macht einfach Spaß, ihn gegen jeden anderen Gegner spielen zu sehen."