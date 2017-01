Whistleblowerin Stepanowa in Boston Letzte über 800 m

erschienen am 28.01.2017



Whistleblowerin Julia Stepanowa ist auf die Leichtathletik-Laufbahn zurückgekehrt. Die 30 Jahre alte Russin startete beim Hallenmeeting in Boston als neutrale Athletin und wurde über 800 m in 2:05,14 Minuten Siebte und damit Letzte. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Charlene Lipsey in 2:02,01.

Die ehemalige Dopingsünderin Stepanowa, die mit ihren Aussagen die Aufdeckung des russischen Staatsdopingsystems mit ins Rollen gebracht hatte, durfte nicht bei den Olympischen Spielen im August in Rio de Janeiro starten. Dies war ihr vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwehrt worden.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte sich im vergangenen September mit Julia Stepanowa und ihrem Mann Witali Stepanow getroffen und Hilfe zugesagt. Das Paar lebt aus Angst vor Repressalien an einem unbekannten Ort in den USA. Stepanowa erhält vom IOC ein Stipendium, Stepanow wird dort Anti-Doping-Berater.