Wichtiger NHL-Sieg für Greiss und Seidenberg

erschienen am 22.02.2017



Die New York Islanders mit den deutschen Nationalspielern Thomas Greiss und Dennis Seidenberg haben im Kampf um die Play-off-Tickets in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen wichtigen Sieg geholt. Die Islanders gewannen in der Nacht zu Mittwoch beim elfmaligen Stanley-Cup-Sieger Detroit Red Wings mit 3:1.

Durch den Sieg liegt New York von den Punkten her gleichauf mit den Florida Panthers, die sich im Osten derzeit die letzte Wild Card für die K.o.-Spiele sichern würden. Nationaltorhüter Greiss spielte erneut stark und hielt 26 von 27 Schüssen. Verteidiger Seidenberg war mit einer Eiszeit von 20:13 Minuten eine wichtige Stütze seines Teams.

Ebenfalls erfolgreich war Nationalspieler Tom Kühnhackl beim 3:1 der Pittsburgh Penguins über die Carolina Hurricanes. Eine Niederlage musste dagegen Leon Draisaitl einstecken. Der Stürmerstar der Edmonton Oilers verlor bei Tampa Bay Ligthning mit 1:4 und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Mit 52 Punkten liegt Draisaitl weiterhin sieben Zähler hinter dem Scorerpunkt-Rekord von Bundestrainer Marco Sturm (59) zurück.