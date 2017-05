Wie der FSV Zwickau die Kurve bekam

In der Winterpause noch meist gehandelter Absteiger, startete der Fußball-Drittligist 2017 eine sensationelle Aufholjagd. Also Ende gut, alles gut?

Von Thomas Prenzel

erschienen am 26.05.2017



Zwickau. Die Superlativen für diese Rückrunde des FSV Zwickau gingen zum Schluss fast aus. Die Formulierung "fulminante Premierensaison" trifft es wohl ganz gut: Der katastrophalen Hinrunde (Vorletzter mit vier Zählern Abstand zum rettenden Ufer) folgte die zweitbeste Rückrundenleistung (39 Punkte/27:25 Tore) aller Drittligisten hinter Kiel. Und die reichte für einen starken Rang fünf (56/47:54) in der Endabrechnung. "Freie Presse" analysiert, was hinter den Zahlen steckt.

Taktikänderung: Der Systemwechsel von Dreier- auf Viererkette am 10. Spieltag stellte die Weichen für eine bessere Zukunft. Auch wenn sich die taktische Änderung nicht gleich in Siegen niederschlug, wirkte die Mannschaft nicht mehr so anfällig in der Defensive und erarbeitete sich mehr Torchancen. Trainer Torsten Ziegner hatte erkannt, dass seine Verteidiger die Dreierkette (im Abwehrmodus mit den Außen eine Fünferkette) nicht erfolgreich auf den Platz bekommen. Mit der neuen Grundordnung war die Saat für die starke Rückrunde gesät.

Trainer meistert Doppelbelastung: Ein Grund für die "Auferstehung" war sicher auch, dass Ziegner nach Abschluss seiner Prüfungen bei der Fußballlehrer-Ausbildung in Hennef im März wieder öfter selbst das Training leiten konnte. "Wichtig ist, dass man sich auf seine Spieler und Co-Trainer verlassen kann. Wir haben diese Situation mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gemeistert", sagte Ziegner. Als "Dosenöffner" bezeichnete er seine Winterzugänge Jonas Acquistapace (Innenverteidigung) und Robert Koch (Mittelfeld): "Wir haben dann irgendwann verinnerlicht, dass wir auch Spiele gewinnen können." Zusammenhalt: Das große Plus gegenüber vielen Drittligisten. Trotz katastrophaler Hinrunde wirkte das Team immer als geschlossene Einheit. Kapitän Toni Wachsmuth: "Ich bin stolz darauf, wie sich jeder eingebracht hat. Auch in schweren Phasen gab es keine Grüppchenbildung. Jeder hat sich untergeordnet." Dass es bei einem relativ großen Kader (28 Spieler) immer auch Unzufriedene gibt, wurde nie zum Problem: "Die Unzufriedenheit war nie so zu spüren, dass das große Ganze in Frage gestellt wurde", sagte der Kapitän.

Das Vertrauen der sportlichen Führung: Vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, vorletzter Tabellenrang - in dieser Konstellation greifen im Profifußball nicht selten die üblichen Mechanismen. Nicht so in Zwickau. Die Führung hielt im Winter am Trainer, mit dem es in den letzten fünf Jahren stetig nach oben ging, fest. Sportvorstand David Wagner: "Wir haben Torsten Ziegner in keiner Sekunde in Frage gestellt, sind von seinem Weg überzeugt. Ich bin sehr nahe an der Mannschaft dran, hatte nie das Gefühl, dass sie wegknickt." Die meisten Fans: Insgesamt standen die Fans auch in schweren Zeiten lautstark hinter der Mannschaft. "Das habe ich woanders auch schon anders erlebt. Die Fans waren unser zwölfter Mann", sprach Torwarttrainer Steffen Süßner den Spielern aus der Seele. Das Team dankte es mit zehn Heimsiegen. Nicht zuletzt spendeten die Fans rund 60.000 Euro, als dem FSV im Winter ein finanzielles Defizit von 411.000 Euro im laufenden Saisonetat vom DFB prognostiziert wurde.

Leistungsschwankungen und Gegentore: Himmelhochjauchzendund zu Tode betrübt;ob in dieser oder umgekehrter Reihenfolge - die Leistungen der FSV-Profis waren in dieser Serie zu schwankend. Ziegner hob bereits warnend den Zeigefinger: "Es ist unvorstellbar, dass wir noch einmal so eine sensationelle Rückrunde spielen werden. Deshalb brauchen wir mehr Konstanz und weniger Gegentore. 54 sind zu viel." Querelen im Vorstand: Der Verein hatte nach dem Aufstieg alle Mühe, der rasanten sportlichen Entwicklung zu folgen. Die Vorstandsmitglieder Toralf Wagner (Marketing/Organisation) und Matthias Chodora (Mitglieder/Fans) traten nach internen Querelen im Dezember zurück. Hinzu kam ein schweigender, weil oft nicht erreichbarer Vorstandssprecher Tobias Leege, der im Februar das Handtuch warf. Leege, im Hauptberuf Anwalt, hat sich besonders im Lizenzierungsverfahren verdient gemacht und mitgeholfen, dass im Winter drei Spieler verpflichtet werden konnten. Im Juni sollen Gespräche mit dem Aufsichtsrat folgen. Dabei entscheidet sich, ob Leege künftig wieder ein Amt beim FSV begleiten wird.

Rassismus: Es gab nicht nur tolle Unterstützung von den Rängen. Negative Vorfälle belasteten die Vereinskasse. Bei den Partien in Aalen, gegen Rostock und Fortuna Köln wurden Pyrotechnik im Fanblock gezündet. Hinzu kamen rassistische Beleidigungen einiger Anhänger gegen den dunkelhäutigen Spieler Shawn Barry bei der Partie gegen den FSV Frankfurt. 13.000 Euro Strafe kostete dies den FSV, plus ein Heimspiel mit Zuschauer-Teilausschluss auf Bewährung. Dass Jörg Schade, Bereichsleiter Sport beim FSV, dennoch ein positives Saisonfazit zog, verdeutlicht das Fanproblem, das der Verein vor dieser ersten Drittligasaison hatte, und vielleicht auch noch hat. "Es gab diese Saison zwei tolle Sonderzüge, super Choreografien unserer Ultras. Sie haben, wenn auch nicht alles gut war, aber einiges dazugelernt", sagte Schade. Dass die Rassismusvorwürfe vom Verein erst vehement abgestritten wurden und letztlich vor dem DFB-Gericht die Rückwärtsrolle folgte, wirkte unglaubwürdig. "Wir mussten damals so handeln, um den Verein zu schützen", schätzte Schade ein und appellierte an die Anhänger, auch bei Provokationen besonnen zu bleiben: "Wenn es Beleidigungen gegeben haben sollte, tut uns das leid."

Mit Ruhe zum Erfolg Kommentar von Thomas Prenzel Als Aufsteiger auf Platz fünf: Alle Beteiligten, vom Spieler, Cheftrainer über die Fans und Sponsoren bis hin zum Betreuerstab können stolz auf diese Premierensaison in der 3. Liga sein. Sie haben Zwickau ein weiteres Jahr auf der Landkarte im deutschen Profifußball beschert. Auch wenn es heißt, das erste Jahr als Neuling ist immer einfacher als die kommende Spielzeit: Diese rasante sportliche Entwicklung des FSV war nicht selbstverständlich. Dass trotz prekärer Situation im Winter Ruhe bewahrt und der Trainer nicht in Frage gestellt wurde, war der Schlüssel zur positiven Wende. Mag sein, dass die dominante Stellung von Torsten Ziegner alternative Entscheidungen gar nicht groß auf die Tagesordnung brachte und diese Struktur quasi den richtigen Weg vorgab. Das muss aber - siehe beim Rivalen in Aue - nicht immer die Lösung für eine Krise sein. Letztlich hat der Chefcoach die Mannschaft wieder in die Spur gebracht. Mentalität und Geschlossenheit führten zum Erfolg. Diese Grundtugenden genügen aber nicht ewig ohne fußballerische Fortschritte. Die sind über einen längeren Zeitraum nur mit einem qualitativ besseren Kader umzusetzen. Der angestrebte Umbruch ist deshalb nötig. Und Spieler, die bleiben, müssen den nächsten Schritt vollziehen. Ein Beispiel: Mike Könnecke wirbelte vor allem auf der Erfolgswelle in Topform. Dass er seine Qualitäten auch einbringen kann, wenn es im Team nicht so gut läuft, wäre die nächste Stufe in seiner Entwicklung. Ein Umbruch birgt immer auch Risiken: Bei mehr Neuzugängen sind mehr Fehlgriffe möglich. Diese kann man sich mit einem schmalen Etat wie beim FSV aber nicht leisten. Oder der Zusammenhalt leidet unter der personellen Erneuerung. Es bleibt also spannend. Klar ist: Auch das zweite Drittligajahr wird für den FSV sicher wieder ein Kraftakt.