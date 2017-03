Wiedersehen auf Augenhöhe

Aufsteiger gegen Aufstiegsaspirant - in Zwickau geht am Sonntag (14 Uhr) das mit Spannung erwartete Sachsenderby der Dritten Liga über die Bühne. Einen klaren Favoriten gibt es nicht.

Von Thomas Prenzelund Thomas Scholze

erschienen am 11.03.2017



Wer fehlt? In Reihen des FSV fallen die Langzeitverletzten Alexander Sorge und Kevin Bönisch. Für Robert Paul, der nach einer Fußgelenk-OP wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, kommt das Derby noch zu früh. Ansonsten fehlt nur der gesperrte Davy Frick. Beim CFC sind Jamil Dem (Meniskusquetschung), Marc Endres (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Tom Scheffel (Reha nach Kreuzbandriss) weiterhin verletzt. Das sorgt vor allem für Probleme in der Defensive, wo sogar Kapitän Kevin Conrad in den letzten Wochen ungewohnte Schwächen zeigt.

Welche Änderungen gibt es in den Teams? Beim FSV hat Stürmer Jonas Nietfeld seine Angina überwunden, ist wieder zu 100 Prozent einsatzfähig, betonte Trainer Torsten Ziegner. Gut möglich auch, dass die Variante wie zuletzt in Erfurt mit Offensivspieler Morris Schröter als Rechtsverteidiger einmalig war. Bei den Chemnitzern kommt Dennis Grote nach abgesessener Rotsperre wieder in die Mannschaft, eventuell rückt auch Björn Jopek wieder auf seinen Platz im Mittelfeld.

Das sagen die Trainer: Zwickaus Coach warnte vor der Offensivkraft des CFC: "Fink und Frahn kannst du über 90 Minuten nicht komplett ausschalten. Wir müssen viel investieren, mit Laufbereitschaft und Leidenschaft dafür sorgen, den Gegner möglichst weg von unserem Strafraum zu halten." Kurzum: "Wir dürfen den CFC nicht Fußball spielen lassen." Sven Köhler erklärt: "Wir haben die Niederlage vom Mittwoch ausgewertet und abgehakt. In Zwickau erwarte ich ein sehr umkämpftes Derby. Es kommt nicht darauf an, wer den besseren Fußball spielt, sondern darauf, wer bereit ist, mehr für den Erfolg zu arbeiten. Wir müssen in diesem Punkt mit dem Kontrahenten auf Augenhöhe sein, nur dann können wir etwas mitnehmen. In Lotte war das nicht der Fall."

Was sagen die Spieler? Der Tenor in Zwickau heißt: "Mit 30 Punkten haben wir noch nichts erreicht. Wir wollen uns diese positive Stimmung nicht wieder kaputtmachen. Für solche Spiele sind wir aufgestiegen", sagt Kapitän Toni Wachsmuth. "Wenn es so läuft wie im Hinspiel, würde ich das sofort unterschreiben", meint Tim Danneberg, der beim 1:0-Sieg des CFC im September der Schütze des goldenen Tores war. "Am Mittwoch haben wir zum wiederholten Mal die große Chance verpasst, auf einen Aufstiegsplatz zu springen. Deswegen war ich stinksauer. In Zwickau haben wir 2000 eigene Fans im Rücken, denen müssen wir mehr anbieten als das, was wir in Lotte gezeigt haben."

Das spricht für den FSV: Die Zwickauer haben als beste Rückrunden-Elf Selbstbewusstsein getankt und im neuen Stadion mit fünf Spielen in Folge ohne Niederlage (vier Siege) Heimstärke entwickelt.

Das spricht für den CFC: der Fakt, dass sich die Köhler-Truppe in dieser Saison schon oft am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat, schlechten Auftritten zumeist bessere folgten. Zudem die unbestrittene individuelle Qualität vieler Spieler - speziell in der Offensive. Mit 39 Toren haben die Himmelblauen neben Regensburg den erfolgreichsten Angriff. Die Toptorjäger Fink (11 Treffer) und Frahn (8) haben 2017 noch kein Tor erzielt, irgendwann muss der Knoten platzen.

Wie ist die Sicherheitslage bei diesem Derby? Aufgrund der Einstufung als Sicherheitsspiel mit erhöhtem Risiko wird das Personal der Ordnungskräfte sowie der Beamten im Polizeieinsatz erhöht. Konkrete Zahlen gaben die Verantwortlichen nicht bekannt. Der Gästeblock soll schon ab 12 Uhr geöffnet werden.

Ist das Stadion ausverkauft? Es deutet darauf hin, dass die Kapazität von 10.134 Besuchern ausgeschöpft wird. Bis gestern waren gut 8000 Tickets inklusive der knapp 2000 Karten für die CFC-Fans verkauft.

Voraussichtliche Aufstellungen:

FSV: Brinkies - P. Göbel, Wachsmuth, Acquistapace, Miatke - Koch - Bär (Schröter), Könnecke, C. Göbel - Nietfeld (Öztürk), König

CFC: Kunz - Bittroff, Dabanli, Conrad, Cincotta - Danneberg, Jopek - Mast, Fink, Grote - Frahn. Schiedsrichter: Osmers (Hannover).