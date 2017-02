Windpech: Skispringer Wellinger in Pyeongchang zur Halbzeit 16.

14.02.2017

freiepresse.de

Wintersport

JANEK SKARZYNSKI (SID)

Alle DSV-Adler überstehen Qualifikation für Olympia-Test - Wellinger lässt aus

Die deutschen Skispringer gehen am Mittwoch in voller Teamstärke in die Weltcup-Premiere auf der neuen Olympiaschanze in Pyeongchang. Während der für ... weiterlesen