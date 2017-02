Windsurf-Star Köster meldet sich nach Kreuzbandriss zurück

erschienen am 17.02.2017



Rund sechs Monate nach seiner schweren Verletzung ist Deutschlands Surf-Star Philip Köster (22) zurück auf dem Wasser. Der dreimalige Weltmeister nahm das Training wieder voll auf und peilt ein Comeback am 9. Juli beim Saisonauftakt des PWA-Weltcups vor seiner Wahlheimat Gran Canaria an.

"Ich freue mich riesig, wieder mit meinem gewohnten Equipment zu trainieren - den Wind und das Wasser habe ich sehr vermisst. Jetzt gilt es für mich, Schritt für Schritt meine Top-Form zu erreichen", sagte Köster: "Läuft alles nach Plan, werde ich bereits beim ersten Waveriding-Event der World Tour dabei sein und wieder voll angreifen."

Bei einem Trainingsunfall vor der Küste Australiens hatte Köster im September 2016 bei einer Landung nach einem rund sechs Meter hohen Sprung einen Kreuz- und Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden im rechten Knie erlitten und musste operiert werden.

2011, im Alter von nur 17 Jahren, hatte das einstige Surf-Wunderkind seinen ersten Titel bei den Windsurf-Wellenreitern gewonnen. 2012 und 2015 wiederholte er das Kunststück.