Winston-Salem: Struff scheidet in zweiter Runde aus

erschienen am 23.08.2016



Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Der 26-Jährige unterlag dem an Position 16 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 5:7. Struff war der einzige Deutsche im Starterfeld.