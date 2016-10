Winterspiele 2026: Innsbruck gibt Machbachkeitsstudie in Auftrag

erschienen am 20.10.2016



Innsbruck nähert sich einer Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 an. Das Land Tirol, seine Hauptstadt Innsbruck und das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) gaben am Donnerstag bekannt, dass sie sich auf die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Austragung der Wettbewerbe in rund neuneinhalb Jahren geeinigt haben. Innsbruck war bereits 1964 und 1976 Gastgeber der Winterspiele.

"Das internationale Olympische Komitee - an der Spitze mit Thomas Bach - hat uns in mehreren Gesprächen ganz klar signalisiert, dass Bewerbungen von traditionellen Wintersport-Hochburgen, die über jahrzehntelange Erfahrung in der Austragung von Großveranstaltungen verfügen, hoch im Kurs stehen", sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss: "Dass Innsbruck für nachhaltige, sympathische Spiele prädestiniert ist, hat es zuletzt bei den Jugend-Spielen 2012 bewiesen."

Interesse an einer Ausrichtung der Spiele 2026 hat auch die Schweiz mit den möglichen Kandidaten Montreux oder Graubünden sowie das ukrainische Lemberg. Eine Bewerbung prüfen auch die USA und Kanada. Winter-Olympia findet 2018 (Pyeongchang/Südkorea) und 2022 (Peking/China) in Asien statt.