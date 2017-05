Witthöft und Beck in Prag früh gescheitert

erschienen am 01.05.2017



Carina Witthöft (Hamburg) und Annika Beck (Bonn) sind beim WTA-Turnier in Prag in der ersten Runde gescheitert. Witthöft verlor gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:6 (8:6), 5:7, 2:6, Beck unterlag der Französin Oceane Dodin mit 5:7, 4:6.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen in Prag auf Mona Barthel (Bad Segeberg), die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat und in der ersten Runde auf die an Nummer sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai trifft.