Wolfsburg: Draxler fällt gegen seinen Ex-Klub Schalke aus - Ismael hofft auf ersten Heimsieg

erschienen am 18.11.2016



Fußball-Weltmeister Julian Draxler (23) vom Bundesligisten VfL Wolfsburg verpasst verletzungsbedingt das Duell mit seinem Ex-Klub Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Julian wird nicht dabei sein. Aber er ist auf einem guten Weg und wird bald in das Mannschaftstraining einsteigen", sagte Trainer Valerien Ismael (41) am Freitag. Draxler hatte sich vor zwei Wochen im Training einen Muskelfaserriss im Adduktoren-Bereich zugezogen.

Wolfsburg hofft gegen Schalke dennoch auf den ersten Heimsieg der Saison. "Ich bin positiv. Wir wollen gewinnen und den nächsten Schritt machen", sagte Ismael: "Ein 'was wäre wenn wir nicht gewinnen' gibt es nicht."

Allerdings präsentierten sich die Königsblauen zuletzt im Aufwärtstrend: In den letzten fünf Partien holte Schalke mehr Punkte als der FC Bayern. Aber "auch Schalke hat Problemzonen. Unsere Aufgabe ist es nun diese aufzudecken und auszunutzen", sagte Ismael, der zuletzt als Nachfolger von Dieter Hecking endgültig zum Cheftrainer der Wölfe befördert worden war.