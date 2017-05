Wolfsburg bleibt Erstligist - Braunschweig scheitert

erschienen am 29.05.2017



Als der Klassenerhalt nach einer Horror-Saison geschafft war, flüchteten die Spieler des VfL Wolfsburg schnell in die Kabine. Nach dem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg des Fußball-Bundesligisten im Relegations-Rückspiel bei Eintracht Braunschweig stürmten die Fans des Zweitligisten auf den Platz, Torjäger Mario Gomez und Co. brachten sich erst einmal in Sicherheit. "Ich habe nur gehört, wie Mario rief, wir sollen in die Kabine laufen. Da bin ich mitgelaufen", sagte VfL-Profi Christian Träsch.

Die Erleichterung über den verhinderten Sturz in die Zweitklassigkeit war dennoch groß. "Ich bin froh und erleichtert. Ich verstehe auch die Erleichterung bei Spielern und Fans. Aber das war das absolute Minimum, was wir erreichen mussten. Ich sehe keinen Grund zum Feiern", sagte VfL-Trainer Andries Jonker bei Sky. In der ARD bestätigte der Niederländer, dass er auch in der kommenden Saison Trainer der Wölfe sein wird. Glücklich war Sportdirektor Olaf Rebbe. "Es war eine lange Reise. Wir haben viele Matchbälle liegen gelassen", sagte Rebbe.

Der Matchball am Montag nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel wurde aber genutzt. Nach torloser erster Halbzeit gelang Vieirinha in der 49. Minute der Treffer des Tages - es war sein erstes Tor für den VfL seit Dezember 2015. Der Mittelfeldspieler war mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel erfolgreich. Eingeleitet hatte diese Aktion Yunus Malli, dessen Schuss aber noch abgeblockt wurde. Die Gastgeber beendeten die Begegnung nach Gelb-Rot gegen Maximilian Sauer (82./wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.

"Gratulation an Wolfsburg. Uns geht es derzeit nicht so gut. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt", sagte Braunschweigs sportlicher Leiter Marc Arnold. "Wir sind auch an unserer eigenen Chancenverwertung gescheitert", sagte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht in der ARD: "Wenn man keine Tore schießt, wird es halt schwer."

Vor 23.000 Zuschauern im ausverkauften Eintracht-Stadion, unter ihnen auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, genügte den Wölfen für den Erfolg eine Leistung, die die verkorkste Spielzeit mit drei Trainern und zwei Sportdirektoren gut widerspiegelte. Das Bemühen war dem Team von Coach Andries Jonker nicht abzusprechen, aber spielerisch haperte es gegen die engagierten Platzherren gewaltig.

Ungeachtet subtropischer Temperaturen in der Traditions-Arena brauchten die Platzherren eine Aufwärmphase, um die richtige Balance für ihr Spiel zu finden. Trainer Torsten Lieberknecht setzte zunächst noch nicht auf totale Offensive und beließ den Kubaner Onel Hernandez beim Anpfiff auf der Bank.

Die erste klare Einschussmöglichkeit ergab sich für die Gastgeber in der 13. Minute. Torjäger Christoffer Nyman kam frei zum Abschluss. Der Schwede brachte jedoch nicht genug Druck hinter den Ball, VfL-Torhüter Koen Casteels war daher nicht ernsthaft gefordert.

Die Aktion schien die Eintracht aber zu beflügeln, die Gäste zogen sich mehr und mehr in die eigene Hälfte zurück. Die ohnehin spärlichen Wolfsburger Angriffe blieben durchweg schon im Ansatz stecken.

Gefährlich wurde es nur in der 34. Minute, aber ein Schrägschuss von Yannick Gerhardt war zu unplatziert, Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic klärte zur Ecke. Auf der anderen Seite vergab Braunschweigs Kapitän Ken Reichel freistehend (41.).

Nach dem Seitenwechsel und der schnellen Wolfsburger Führung musste Lieberknecht reagieren, nun durfte auch Hernandez ran. Aber auch der Ex-Wolfsburger konnte den Ausfall von Domi Kumbela (Oberschenkelprobleme) nicht kompensieren. Braunschweig blieb in der Offensive meist ideen- und harmlos. Wolfsburg vergab in der Schlussphase bei guten Kontergelegenheiten einen höheren Sieg.