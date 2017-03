Wolfsburg in Leipzig wieder mit Träsch, Seguin und Guilavogui

erschienen am 10.03.2017



Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann im Auswärtsspiel bei RB Leipzig wieder auf Christian Träsch, Paul Seguin und Josuha Guilavogui zurückgreifen. Das Trio, das zuletzt verletzt oder erkrankt ausgefallen war, steht im Kader für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr). Das teilte der Tabellen-15. am Freitag mit. Verzichten muss der VfL dagegen auf die verletzten Diego Benaglio und Jeffrey Bruma.