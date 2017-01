Wolfsburg stellt Bazoer vor und nimmt die Arbeit wieder auf

erschienen am 03.01.2017



Der krisengeplagte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist mit Neuzugang Riechedly Bazoer in die Wintervorbereitung gestartet. Der Tabellen-13. stellte den 20 Jahre alten Niederländer am Dienstag vor, anschließend bat Cheftrainer Valerien Ismael zur ersten Einheit des Jahres. Am Mittwochvormittag wird die Mannschaft ins Trainingslager im spanischen La Manga aufbrechen.

Dabei wird auch der zweite Neuzugang Victor Osimhen erwartet, der nach seiner Knieoperation im Herbst am Dienstag noch nicht mittrainieren konnte. Gleiches gilt für Stürmer Daniel Didavi nach dessen Knieproblemen.

Nach dem bis zum 11. Januar andauernden Trainingslager geht es für die Wölfe am 21. Januar (15.30 Uhr) gegen den Hamburger SV wieder um Punkte in der Bundesliga.