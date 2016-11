Woods kündigt Comeback im Dezember an

erschienen am 01.11.2016



Golf-Superstar Tiger Woods (40) wird nach über einjähriger Verletzungspause aller Voraussicht nach in einem Monat sein Comeback auf der Profitour feiern. Der 14-malige Major-Sieger bestätigte am Dienstag seine Teilnahme an der Hero World Challenge, die vom 1. bis 4. Dezember auf den Bahamas ausgespielt wird.

Ursprünglich hatte Woods seine Rückkehr bereits für den Auftakt der US-Tour 2016/17 im kalifornischen Napa Mitte Oktober geplant, später aber einen Rückzieher gemacht. Den Schritt begründete er mit fehlender Form.

Er fühle sich trotz intensiven Trainings "nach ehrlicher Reflexion noch nicht wieder in der Lage, mit den besten Golfern der Welt zu konkurrieren", hatte Woods gesagt. Neuerliche Beschwerden seien indes nicht der Grund für die Verschiebung seines Comebacks gewesen.

Der langjährige Branchenprimus war zuletzt im August 2015 auf der US-Tour an den Start gegangen und hatte sich anschließend einer Operation am Rücken unterzogen.

Im vergangenen Jahr hatte Woods erstmals als Profi eine komplette Saison verpasst. In der Weltrangliste, die er als Rekordmann insgesamt 683 Wochen angeführt hatte, ist er inzwischen auf Platz 831 abgerutscht. Den bis dato letzten seiner 14 Major-Titel gewann der Kalifornier bei der US Open 2008.