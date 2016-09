World Cup: Draisaitl schieÃŸt Team Europa zu zweitem Sieg

World Cup: Draisaitl schießt Team Europa zu zweitem Sieg

erschienen am 19.09.2016



Dank des entscheidenden Treffers von Jungstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler mit der Europa-Auswahl auch ihr zweites Spiel beim World Cup of Hockey in Toronto gewonnen. Das Team von Coach Ralph Krueger bezwang nach dem überraschenden 3:0-Auftaktsieg gegen die USA auch den sechsmaligen Weltmeister Tschechien mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Der Slowake Zdeno Chara (31.) brachte Europa im zweiten Drittel in Führung, die Jakub Voracek (34.) ausglich. Im Schlussdrittel erzielte der Norweger Mats Zuccarello (43.) das 2:1, doch auch diesmal fand Tschechien in Person von Martin Hanzal(49.) eine Antwort. Draisaitl (63.) setzte in der Verlängerung nach einem schnellen Gegenangriff den Schlusspunkt.

Zum Abschluss der Vorrunde treffen Draisaitl und Co. in der Nacht zu Donnerstag auf Top-Favorit und Olympiasieger Kanada (2.00 Uhr/Sport1).