World Cup: Europas Eishockey-Auswahl verliert erstes Finalspiel

erschienen am 28.09.2016



Die Eishockey-Auswahl Europas hat beim World Cup das erste Finalspiel verloren. Gegen den Olympiasieger und Topfavoriten Kanada unterlag das √úberraschungsteam um das deutsche Talent Leon Draisaitl in Toronto mit 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) und geriet damit in der Best-of-Three-Serie mit 0:1 in R√ľckstand. Im zweiten Spiel am Freitag (02.00 Uhr/MESZ) kann der Gastgeber den Gesamtsieg bereits perfekt machen.

"Es ist sehr ärgerlich im Moment", sagte Europa-Coach Ralph Krueger: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Spiel, aber das ist nur noch frustrierender. Ich bin sicher, wir werden im nächsten Spiel einen harten Kampf abliefern."

F√ľr das Team Kanada trafen im ersten Drittel Brad Marchand (3.) sowie Steven Stamkos (14.). Im zweiten Durchgang kamen die Europ√§er durch einen Treffer des Slowaken Tomas Tatar (28.) nach Vorarbeit von Dennis Seidenberg noch einmal heran, Patrice Bergeron (50.) erzielte dann den Endstand.