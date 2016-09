World Cup: Rekordweltmeister Russland startet mit Niederlage

erschienen am 18.09.2016



Eishockey-Rekordweltmeister Russland ist mit einer Niederlage in den World Cup in Toronto gestartet. Das Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin verlor sein erstes Vorrundenspiel in der Gruppe B gegen Schweden mit 1:2 (0:0, 0:2, 1:0). Der 31-J├Ąhrige erzielte das einzige Tor f├╝r die Sbornaja (60.). F├╝r den neunmaligen Weltmeister Schweden, der auf seinen erkrankten Torh├╝ter Henrik Lundqvist verzichten musste, trafen Gabriel Landeskog (31.) und Vitor Hedman (33.).

In der Gruppe A hatte Olympiasieger und Topfavorit Kanada am Samstag zum Auftakt Tschechien mit 6:0 geschlagen. Die deutschen Nationalspieler um Jungstar Leon Draisaitl siegten ├╝berraschend mit der Europa-Auswahl 3:0 gegen die USA. Der World Cup, von der nordamerikanischen Profiliga NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA organisiert, wird erstmals seit 2004 wieder ausgetragen.