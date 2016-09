World Cup: Schweden auf dem Weg ins Halbfinale

erschienen am 20.09.2016



Die Eishockey-Stars des Olympiazweiten Schweden haben beim World Cup in Toronto einen gro√üen Schritt Richtung Halbfinale gemacht. Der neunmalige Weltmeister bezwang in der Vorrundengruppe B seinen Erzrivalen Finnland mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) und √ľbernahm mit vier Punkten die Tabellenf√ľhrung.

Die Schweden, die zum Auftakt 2:1 gegen Rekordweltmeister Russland gewonnen hatten, haben vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sport1) gegen die nordamerikanische U23-Auswahl beste Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Vier. Finnland steht dagegen nach der zweiten Niederlage vor dem Aus.

Verteidiger Anton Stralman (30.) und Loui Eriksson (60.) erzielten die Tore f√ľr die Tre Kronor. Der World Cup, von der nordamerikanischen Profiliga NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA organisiert, wird erstmals seit 2004 wieder ausgetragen.