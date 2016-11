World Cup of Golf: Cejka/Jäger verbessern sich auch am Schlusstag

erschienen am 28.11.2016



Die Münchner Golfprofis Alex Cejka und Stephan Jäger haben beim World Cup in Melbourne am Schlusstag sieben weitere Plätze gutgemacht. Das Duo beendete den Teamwettbewerb dank einer starken 64er-Runde mit insgesamt 279 Schlägen auf dem geteilten 13. Rang unter 28 Zweier-Mannschaften.

Auf dem Platz des Kingston Heath Golf Club (Par 72) siegten die Dänen Sören Kjeldsen und Thorbjörn Olesen mit insgesamt 268 Schlägen.

In Melbourne wurde auf der Schlussrunde wie am Freitag im Fourball-Modus gespielt. Dabei spielen beide Profis jeweils einen Ball, das bessere Ergebnis pro Loch geht in die Wertung ein. Am Donnerstag und Samstag kam der Foursome-Modus zur Anwendung, bei dem beide Spieler einen Ball abwechselnd spielen.

Martin Kaymer (Mettmann) hätte als bester deutscher Spieler in der Weltrangliste eigentlich ein automatisches Startrecht gehabt, der zweimalige Major-Gewinner verzichtete jedoch auf einen Einsatz. 2011 war er mit Cejka Dritter geworden.

Deutschland hat den seit 1953 ausgetragenen Wettbewerb, bei dem es auch eine Einzelwertung gibt, bislang zweimal gewonnen. Jeweils war Golf-Ikone Bernhard Langer daran beteiligt. 1990 siegte der Anhausener mit dem Hamburger Torsten Giedeon, 2006 mit dem Ratinger Marcel Siem.