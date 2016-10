World Series: Chicago Cubs im Wrigley Field geschlagen

erschienen am 29.10.2016



Die Chicago Cubs haben das erste Finalspiel im legendären Wrigley Field seit 1945 verloren und liegen in der World Series wieder zurück. Nach dem 0:1 gegen die Cleveland Indians steht es in der best-of-seven-Serie nun 1:2. Am Samstag und am Sonntag geht es an gleicher Stelle mit den Spielen vier und fünf zwischen den beiden besten Teams der Major League Baseball (MLB) weiter.

Michael Martinez gelang im siebten Inning nach einem Treffer von Coco Crisp der entscheidende Run im 102 Jahre alten Stadion. Damit fehlen den Indians noch zwei Siege zum dritten Titelgewinn nach 1920 und 1948. Chicago war 1907 und 1908 Meister.

Die Indians hatten unter der Woche zu Hause das Auftaktspiel mit 6:0 gewonnen, danach aber durch ein 1:5 den Ausgleich in der Serie kassiert.