Wozniacki meldet sich zurÃ¼ck: Turniersieg in Hongkong

Wozniacki meldet sich zurück: Turniersieg in Hongkong

erschienen am 16.10.2016



Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat das WTA-Turnier in Hongkong gewonnen und ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Die an Position fünf gesetzte Dänin setzte sich im Finale der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung mit 6:1, 6:7 (4:7), 6:2 gegen Kristina Mladenovic (Frankreich) durch.

US-Open-Halbfinalistin Wozniacki, die ihren insgesamt 25. Einzeltitel auf der Tour holte, hat damit 18 ihrer letzten 21 Matches gewonnen. "Ich kann sehr stolz auf mich sein, wie ich mich in dieser Saison zurückgekämpft habe", sagte die 26-Jährige, die Ende September bereits in Tokio triumphiert hatte.

Die Weltranglisten-22. Wozniacki war nach einigen Verletzungen und anhaltender Formschwäche zwischenzeitlich sogar aus den Top 75 des WTA-Rankings gefallen. Bei den US Open in New York hatte sie erst im Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin Angelique Kerber verloren. Die topgesetzte Kielerin war im Viertelfinale von Hongkong ausgeschieden.

Das Tournament in Tianjin (426.750 Dollar) gewann Lokalmatadorin Peng Shuai (China) durch ein 7:6 (7:3), 6:2 gegen Alison Riske (USA).