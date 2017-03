Würzburg: Kickers-Keeper Wulnikowski mit Kreuzbandriss

erschienen am 19.03.2017



Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers muss im Abstiegskampf wohl länger auf Torwart Robert Wulnikowski verzichten. Der 39-Jährige zog sich am Freitag bei der 1:2-Niederlage bei 1860 München einen Anriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zu. Dies ergaben Untersuchungen am Sonntag. Kickers-Mittelfeldspieler Tobias Schröck muss wegen Adduktoren-Problemen pausieren.