Würzburg verpflichtet Baumann und Kleihs

erschienen am 06.06.2017



Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers hat die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga präsentiert. Die Unterfranken gaben am Dienstag die Transfers von Offensivkraft Dominic Baumann vom 1. FC Nürnberg sowie von Rechtsverteidiger Marvin Kleihs (VfL Wolfsburg U23) bekannt. Beide Spieler unterschrieben am Dallenberg bis 2019.