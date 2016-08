Würzburger Fennell wechselt nach Halle

erschienen am 31.08.2016



Abwehrspieler Royal-Dominique Fennell verlässt Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers und schließt sich Drittligist Hallescher FC an. Das gaben die Kickers am Mittwoch bekannt.

Über Ablösemodalitäten oder eine Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt. Der 27-Jährige war vor einem Jahr von den Stuttgarter Kickers an den Dallenberg gekommen und hat 42 Pflichtspiele für Würzburg bestritten.