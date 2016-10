Würzburgs Coach Hollerbach: In 15 Jahren wieder Metzger

erschienen am 24.10.2016



Trainer Bernd Hollerbach mischt mit Aufsteiger Würzburger Kickers die 2. Liga auf, in 15 Jahren will er das Fußball-Geschäft aber wieder verlassen - und die elterliche Metzgerei übernehmen. "Mein Vater ist jetzt 75, er kann noch 15 Jahre arbeiten. Er ist topfit, und er soll schon noch ein bisschen was machen. Dann steige ich ein", sagte Hollerbach (46) dem kicker.

"Ich bin der einzige Sohn, und schon der Großvater wollte, dass ich einmal das Geschäft übernehme", begründete Hollerbach seine ungewöhnliche Lebensplanung: "In unserer Familie ist der Zusammenhalt groß, und ich finde es wichtig, dass der Betrieb weitergeführt wird." Der frühere Profi ist gelernter Fleischer, die Metzgerei Hollerbach hat ihren Sitz in Rimpar nahe Würzburg.

Bevor er zu seinen Wurzeln zurückkehrt, hat Hollerbach, der mit den Kickers nach zehn Saisonspielen Rang sechs belegt, aber noch einiges vor. "Unser Erfolgsrezept ist es, dass ich mich mit dem Aufsichtsratschef Thorsten Fischer und mit Daniel Sauer (Vorstandsvorsitzender) austausche und dass wir drei dann sagen: Geht's oder geht's nicht? Und da gibt's bei uns kein Wenn und Aber und kein Vielleicht, sondern nur ein Ja oder Nein. Und das relativ schnell", sagte Hollerbach. Das unterscheide Würzburg von Großklubs wie etwa dem Hamburger SV, wo er bis 2004 acht Jahre gespielt hatte.

Die größten Fehler, mahnte er, würden "im Erfolg gemacht, da muss man höllisch aufpassen. Es ist wichtig, dass wir bodenständig und demütig bleiben und nie vergessen, woher wir kommen".