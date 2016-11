Zahltag für Allofs: Galopper Potemkin siegt in Rom

06.11.2016



Zahltag für Klaus Allofs: Sein Erfolgs-Galopper Potemkin hat am Sonntag den mit 275.000 Euro dotierten Premio Roma auf der Rennbahn Capannelle in der italienischen Hauptstadt gewonnen. Der fünfjährige Wallach setzte sich unter Jockey Eduardo Pedroza in dieser Gruppe-I-Prüfung nach 2000 m als 38:10-Chance gegen den aus England angereisten Robin Of Navan durch.

Potemkin gehört Wolfsburg-Geschäftsführer Allofs und der Stiftung Gestüt Fährhof. Er wird von Andreas Wöhler trainiert und hatte zuletzt als Außenseiter in Chantilly den Prix Dollar auf Gruppe II-Ebene gewonnen.